نقابة الموسيقيين تؤجل التحقيق مع حسن أبو الروس لأجل غير مسمى

قررت نقابة المهن الموسيقية، تأجيل التحقيق مع الفنان حسن أبو الروس، الذي كان من المقرر انعقاده اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية، وخوفا من التقلبات المناخية، وذلك وفقا لما كشفه علاء عامر المستشار القانوني للنقابة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلا إن المجلس اتخذ القرار في الساعات الأولى من صباح اليوم.

المستشار القانوني لـ«الموسيقيين»: لم يتم تحديد موعد جديد للتحقيق مع أبو الروس

وأوضح علاء عامر، أن قرار تأجيل التحقيق جاء خوفا على الحاضرين من التقلبات الجوية التي قد تحدث على مدار ساعات اليوم، ورأى المجلس أنه من الأفضل تأجيل الموعد ليوم آخر سيتم الإعلان عنه لاحقا، كما قرر منح العاملين في النقابة إجازة بناء على تقارير الأرصاد الجوية.

وأضاف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أنه تم إخطار الفنان حسن أبو الروس بتأجيل التحقيق، قائلا: «موعد التحقيق الجديد لم يتحدد بعد، ربما يتم الاتفاق عليه مع أولى اجتماعات مجلس النقابة».

مصدر بـ«الموسيقيين» يكشف سبب وقف حسن أبو الروس

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الأربعاء الماضي، قرارا بوقف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء، وذلك بسبب ما وصفته في البيان الصادر عنها «لعدم امتثاله لقرارات النقابة، وعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة».

وكشف مصدر داخل النقابة عن أن قرار وقف أبو الروس جاء بسبب عدم سداده نسب الحفلات الغنائية التي أقامها في الفترة الأخيرة، وأنه من المقرر أن يتم إلغاء قرار الوقف بمجرد حضور التحقيق والالتزام بسداد بدفع النسب والرسوم الخاصة بالحفلات.

وقررت نقابة «الموسيقيين» في الفترة الأخيرة وقف عدد كبير من الفناننين ومؤدين المهرجانات، الذين وصل عددهم لـ20 شخصا، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش، وهو ما أدى إلى حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض.