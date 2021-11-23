ميمي جمال: «لما زوج بنتك يبقى صديقك بيتها هايكون عمران»

طالبت الفنانة ميمي جمال الحموات بالاستماع إلى أزواج البنات من أجل احتواء جميع المشاكل الزوجية من مختلف الجهات حتى لا تتفاقم المشكلات، معلقةً: «لما جوز بنتك يبقى صديقك يبقى بيت بنتك عمران إنما لو عدو يبقى بيت البنت هايكون كله مشاكل، ولازم الأم تسمع جوز بنتها عمل إيه، وإيه السبب في المشكلة، مش الوقوف في كل مرة مع البنت في الصح والغلط».

أحدث دور لها

وأضافت «جمال» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن أحداث دورها في مسلسل «آخر دور»، تدور في 12 حلقة فقط، وتظهر فيه بدون مكياج.

التعرف على زوجها

ولفتت الفنانة إلى أن الطريقة التي تعرفت من خلالها على زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى، كانت في العمل وذلك بحكم عملهما في نفس المجال، مؤكدة أن أكبر مميزات الفنان الراحل، أنه كان يسمع مشاكلها بدقة، خاصة أنها كانت تعاني بعد وفاة أبيها وهو كان أكثر الأشخاص استماعا لها مما قربه منها.

قصة زواجها من حسن مصطفى

وأكدت الفنانة ميمي جمال أنها كان لديها نية ألا تنجب، إلا إذا حدث استقرار كبير بينها وبين زوجها ولم تخبره بهذا الأمر، ولكنها أنجبت بعد عام ونصف من الزواج، موضحةً أن والدتها لم تكن تفضل هذه الزيجة لها، خاصة أنه كان متزوجا قبلها وأنجب بنتا من زوجته الأولى، وكانت تطمح أن تتزوج ابنتها رجلا مستواه الاجتماعي أعلى، متابعةً: «أنا حبيت فيه السند وهو كان في ظهري وراجل معايا كان حاميني وكان مسهل عليا الشغل في الوسط الفني عشان مبقاش لوحدي، وماما بعد ما خلفت اتبسطت وبقيت تهتم ببناتي هي وجدتي وحبوا الجوازة أوي، وستي كانت بتقول لجوزي ياخسن عشان هي يونانية».

دورها في مسرحية مدرسة المشاغبين

وذكرت الفنانة ميمي جمال أنها قامت لفترة بدور الفنانة سهير البابلي في مسرحية مدرسة المشاغبين، وذلك لسفر الأخيرة لإجراء عملية في عينها في باريس، لافتةً إلى أن زوجها رفض أن تعمل معهم لأنها لن تكون قادرة على تقديم الدور بنفس النصوص، ما دفعها للذهاب إلى الملقن لكي تعرف منه نص الدور والردود المطلوبة منها، ما جعلها تقدم الدور بشكل أفضل.