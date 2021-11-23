بعد الخناقة الأخيرة.. كيف تتصرف عند الإساءة إليك من خدمة العملاء؟

أثار مقطع فيديو يحتوي على مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي في مركز إحدى شركات المحمول، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل الشركة ذاتها تصدر بيانًا أكدت فيه حرصها على احترام العملاء.

وقالت الشركة إنه يتم إجراء تحقيق في الواقعة، وهو ما جعل الكثير من عملاء شركات الاتصالات يتساءلون عن التصرف الصحيح الذي يمكن اتخاذه ضد أي من ممثلي خدمة العملاء عند الإساءة إليهم.

وفي ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، ترصد «الوطن» كيفية التصرف حال التعرض للإساءة من ممثلي خدمة عملاء شركات الاتصالات، ونوضحها في الآتي:

كيفية التصرف عند التعرض للإساءة من ممثلي خدمة العملاء

عند التعرض للإساءة من ممثلي خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، يمكن تقديم شكوى في الموظف بالشركة، من خلال القسم الخاص بالشكاوى في الشركة نفسها، وفي حالة عدم اتخاذ أي من الإجراءات ضد الموظف الذي أساء للعميل، يمكن تصعيد الشكوى لجهاز حماية المستهلك، باتباع الخطوات التالية:

- يمكن الاتصال بجهاز حماية المستهلك، عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص به على الرقم 19588 من خلال أي خط أرضى.

- ويمكن أيضًا تقديم الشكوى عن طريق إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

- كما يمكن تقديم الشكوى بالتوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- ويتاح للمتضرر إرسال الشكوى إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بجهاز حماية المستهلك.

- كما يمكن أيضًا التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

- ويمكن تقديم الشكوى أيضًا عن طريق الواتس آب على رقم: 01577779999.

وفي جميع الأحوال يرجى إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى، أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى، مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى - حال استيفاء البيانات- على رقم الواتس 01281661882.