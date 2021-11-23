يوسف الحسيني عن أسماء مصطفى: حاربت المرض اللعين بقوة وشجاعة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن أسماء مصطفى حاربت مرض السرطان اللعين لمدة عام، بكل قوة وشجاعة.

وقال «الحسيني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أطلب من الله أن يلهم أسرة أسماء مصطفى وأبناءها الصبر والسلوان، وخاصة زوجها أيمن أبو العلا».

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

ورحلت الإعلامية أسماء مصطفى، عن عالمنا أمس الإثنين، داخل أحد المستشفيات، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وخيم الحزن على الوسط الإعلامي على مدار الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية، نعت الإعلامية أسماء مصطفى، في بيانٍ لها، قائلة: «تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الإعلامية أسماء مصطفى التي وافتها المنية الاثنين، وتتقدم المتحدة الإعلامية والعاملين في قنواتها وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحلة، وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان».

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، تُشارك في تقديم برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز».

حكاية أسماء مصطفى مع السرطان

وروت الإعلامية أسماء مصطفى، حكايتها مع المرض، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج حتى قوتك وحربك فى المعركة طلعوا برضه مش واحد هو لعنة فكل الأوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت برضه بدون كتالوج».وأضافت الإعلامية أسماء مصطفى: «مش يعنى اللى بيحارب جوه الميدان غير اللى فى وش المعركة غير اللى واقف على الحدود.. سبحان الله له فى ذلك حكم».