«قومي المرأة» ينظم تدريبا للتعامل مع المرأة المعنفة بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي

نظم المجلس القومي للمرأة، التدريب الأول لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بكلية طب جامعة 6 أكتوبر للتعامل مع المرأة المعنفة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي استمر على مدار يومين، واستهدف عددا من القائمين على إدارة وحدة المرأة الآمنة، المزمع افتتاحها بالمستشفى الجامعي، ضمن أنشطة برتوكول التعاون بين المجلس والجامعة.

دور المجلس القومي في دعم الجانب الصحي للمرأة

افتتحت الدورة التدريبية الدكتورة أمل فيليب، مستشار الجانب الصحي بوحدة مناهضة العنف بالمجلس، حيث أوضحت دور المجلس والخدمات التي يقدمها لتدعيم الجانب الصحي للمرأة، من خلال استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، ومحور الحماية في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، ودور وحدة مناهضة العنف بالمجلس، والدور الهام الذي ستلعبه وحدة المرأة الآمنة في استكمال هذا الدور وتقديم الدعم للمرأة المعنفة، وفقا لنظام إحالة جيد بين الجهات المعنية.

التدريب ناقش تعريف مفهوم العنف ضد المرأة

تضمن التدريب عدة موضوعات، منها تعريف العنف ضد المرأة والعنف الأسري، ومناقشة الأعراف الاجتماعية، التي ترسخ العنف والفئات الأكثر عرضه للعنف، ثم تقديم الرعاية النفسية للسيدة المعنفة، ومهارات التواصل ومبادئ الفحص في الطب الشرعي في حالات الاعتداء الجنسي، وتقييم المخاطر وخطة السلامة ونظام التنسيق والإحالة بين الجهات المختصة.

شارك في جلسات التدريب كل من الدكتورة إيمان محمود الطحلاوي، أستاذ الصحة العامة بكلية طب جامعة 6 أكتوبر، والدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بطب القصر العيني، والدكتورة رضوى سعيد، أستاذ الطب النفسي بكلية طب القصر العيني.