خطوات إبلاغ الشرطة عن مشاجرة مع خدمة العملاء: العقوبة تصل لـ15 سنة سجن

تابع كثير من رواد السوشيال ميديا، المشاجرة التي وقعت بين أفراد خدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات، وأحد العملاء، وبغض النظر عن هذا الموقف، تساءل الكثيرون عن كيفية التصرف السليم في مثل هذه الحالة.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد خطوات التعامل إذا تعرضت لمشكلة داخل أحد فروع الشركات أو لمشاجرة جسدية مع خدمة العملاء، وفق محامي النقض ياسر أحمد، ونوضح ذلك في التقرير التالي:

كيف تتصرف في حالة تعرضت لمضايقة؟

إذا تعرضت للمضايقة داخل أحد فروع خدمة العملاء، فالتصرف السليم هو الاتصال بالنجدة، والإبلاغ عن الحادث وما يحدث.

بعد حضور النجدة، يتم تحرير محضر إثبات حالة، ضد الموظف ومدير الفرع، ويتم الاستماع إلى أقوال الشهود، وتحديد حالة الإصابة، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطوات التصرف بعد انتهاء المشكلة

- في حالة لم تكن هناك إمكانية للاتصال بالنجدة خلال المشكلة، يجب تسجيل المحادثة بالكامل، والاستعانة بالشهود.

- بعد انتهاء المشكلة، يجب التوجه إلى أقرب قسم أو نقطة شرطة تابع لها المركز أو الشركة، وتحرير محضر إثبات حالة، ضد الموظفي المسؤول عن المشكلة، ومدير الفرع.

- الاتجاه إلى أقرب مستشفى حكومي لعمل فحص طبي، وتحديد حالة الإصابة ومدة العلاج.

- يتم بعدها إرفاق التقرير الطبي مع المحضر الرسمي.

- بعدها سيتم تحويل المحضر للنيابة، والتي تطلب من النيابة العامة التحفظ على الـ«DVR» الخاص بكاميرات المراقبة في محل الواقعة وتفريغها بمعرفة النيابة، والاستماع إلى شهادة شهود الواقعة، وتحويل القضية للمحاكمة.

العقوبة المنتظرة للمعتدي في الواقعة

وبحسب محامي النقض، فإن العقوبة تختلف حسب الإصابة والحالة، ولكنها تتراوح ما بين الإصابة بسيطة، والعلاج أقل من 21 يوم، وتكون العقوبة هي الحبس من يوم إلى عام.

- الإصابة الشديدة يستغرق العلاج أكثر من 21 يوم، تكون العقوبة من سنة إلى 3 سنوات.

في حالة العاهة المستديمة، تتراوح مدة الحبس حتى 15 عامًا، حسب نوعة العاهة وشدتها.

وهناك شق مدني، يتعلق بالحصول على تعويض، وفي تلك الحالة، الأمر يتعلق بالدلائل التي يقدمها المحامي وشدة الإصابة.