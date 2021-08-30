سميرة عبدالعزيز تكشف تفاصيل «الخناقة» الوحيدة مع زوجها في 35 سنة زواج

على مدار ما يقرب من 35 عامًا من الزواج والعِشرة الطيبة التي جمعت بين الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، وزوجها الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، لم يتخللها لحظات غضب و«خناقات زوجية» إلا مرة واحدة فقط، ولم يغضب أحدهما من الآخر طيلة حياتهما الزوجية والفنية.

سميرة عبدالعزيز عن محفوظ عبدالرحمن: كنت أقوله دائمًا عايزة أحضنك وأطبطب عليك

ووصفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، زوجها محفوظ عبدالرحمن، الذي رحل عن عالمنا منذ 4 سنوات بقولها «حبيبي وزوجي وصديقي وأبويا وابني، كنت دائمًا أقوله يا ابني، يقولي ابنك إيه ده أنا أكبر منك، أقوله أنا بحس أنك ابني وعايزة أخدك في حضني وأطبطب عليك، علاقتنا كانت فضل من ربنا حب كبير أوي بينا، كنا لا نفترق نروح كل حتة مع بعض إلا لو عندي تصوير أروح أخلصه وأرجع، أي خروجات نكون مع بعض، سافرنا ولفينا العالم كله، حاليًا مفتقداه لأني عايشة لوحدي».

وعن الخلافات التي وقعت بينهما على مدار 35 سنة زواج، قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز «مفيش أي مشاكل نهائي، غير مرة واحدة فقط أنا زعلته، وقتها كان عندي تصوير بره قالي لو هتتأخري تضربي لي تليفون، اشتغلت وكان فيه مجهود كبير وزحمة ومكلمتوش، رجعت البيت لقيته بيقولي كده برضه ده اللي اتفقنا عليه، قولتله معلش كان الشغل زحمة والدنيا مرتبكة جدًا، غصب عني متزعلش مني، قالي لاء زعلان، طب أصالحه إزاي، قعدت أقوله حقك عليّ ياحبيبي، والنبي مش هعمل كده تاني، وفضلت ندمانة إزاي أنا نسيت أكلمه في التليفون، تجنب الكلام معايا وتقريبًا زي ما يكون مخاصمني».

سميرة عبدالعزيز عن زوجها محفوظ عبدالرحمن: زعل مرة واحدة مني وصالحته بفنجان قهوة وبوسة

واستطردت بقولها «تاني يوم الصبح عملتله فنجان القهوة اللي نشربه سوا، قالي تسلم إيدك، قولتله يعني مش زعلان مني، قالي خلاص هنسى، رحت وخداه في حضني وبوست راسه، قولت له ياحبيبي عمري ما هعمل كده تاني ده كان غصب عني، ومن وقتها كل ما نتفق على حاجة نعملها ولما يقولي كلميني أكلمه مرتين وتلاتة وأقوله لسه في الشغل لسه مخلصتش كان بيقلق عليا».