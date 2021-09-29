بريد الوطن..سؤال للعقلاء: دى الخناقة فأين الرياضة؟

صديقى الأهلاوى وصديقى الزملكاوى وأصدقائى المشجعون فى كل أندية مصر من أسوان إلى الإسكندرية: هل شاهدت منتخب مصر؟ هل أعجبك الأداء الباهت لمنتخب يجب أن يكون كبيراً لما يحمله من تاريخ وبما يحتويه من نجوم بقيمة محمد صلاح ورفاقه؟ ماذا أصابك عندما عرفت بالراتب الشهرى الذى كان يتقاضاه حسام البدرى شهرياً؟ هل تعلم أن نشاط المنتخب منذ تصفيات أفريقيا ظل متوقفاً لشهور ومع ذلك لم يتوقف راتب المدرب الجبار صاحب الإنجازات الكبيرة؟! سؤال لأصدقائى: هل تعرف أنك فى النهاية مجرد مشجع لا تملك من أمرك إلا نفسك فقط والتى يمكن أن تفقدها فى مناقشة محتدمة مع مشجع آخر مثلك لا يملك من أمره أيضاً شيئاً؟ هل تستطيع أن تدخل من بوابة ناديك الذى يمكن أن تفقد حياتك من أجله؟ بالطبع لن تستطيع لأنك مجرد مشجع، هل تستطيع أن تطلب من مجالس إدارات تلك الأندية أن يساعدوك فى تكاليف حياتك من مدارس وجامعات وفواتير يومية؟ بالطبع لا، لأنك مجرد مشجع، الحرب الدائرة بين الإعلام الأحمر والإعلام الأبيض تحترق أنت بنارها لإنجازات لا تستحق العناء، ببساطة انظر إلى حالك وانظر إلى أحوال المنظومة من لاعب يحصل على ملايين، وإعلامى يحصل على ملايين، وأداء لا يستحق العناء، من حقك أن تشجع ناديك ولكن اترك لأبنائك أثراً جيداً عن الرياضة.

محمد الطربيلى

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