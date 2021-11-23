أستاذ اقتصاد: مصر أصبحت وجهة الاستثمار الأولى في أفريقيا

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن مصر تصنف للمرة الرابعة على التوالي، بأنها وجهة الاستثمار الأولى في القارة الإفريقية، موضحًا أن هذا المشهد ظل لعشرات السنوات، تستحوذ عليه جنوب أفريقيا، لكن بفضل سياسة الإصلاح الاقتصادي، والمشروعات القومية خلقت من الدولة المصرية مناخًا، لتكون واجهة الاستثمار الأولى للقارة الإفريقية، بل هي المتحدث الرسمي عن القارة السمراء أمام العالم الأوروبي بأسره.

فكرة الولايات الأفريقية المتحدة

وأضاف «عنبر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن التكامل بين الدول الإفريقية بشكل عام هي فكرة إفريقية منذ أن طرحها الرئيس الغاني الراحل كوامي نكروما، حيث تحدث عما يعرف بـ«الولايات المتحدة الإفريقية» على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا قبل فكرة تكوين الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت الكثير من الدعم والمساندة للدول الإفريقية، وخاصة حركات التحرير ضد المستعمر، كما أنها حاولت دعم الدول في استقلاليتها.

مصر تمارس دورًا جديدًا لدعم إفريقيا

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن الدولة المصرية حاليا تمارس دورًا مختلف عن دورها السابق، ولكن يساند أيضا دول إفريقيا خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث إن القارة الإفريقية هي الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، موضحًا أن هذه الأزمة ارتفع تأثيرها أيضًا على دول الكوميسا الـ21، خاصة القطاع السياحي الذي تضرر بشكل كبير من الجائحة، وهناك تقارير تشير إلى أن 40 مليون إفريقي مهددين بالفقر في قلب هذه الجائحة.

ولفت إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الكوميسا اليوم الثلاثاء، التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة ركزت على ترتيب أولويات الدول الأعضاء، مشددًا على أن التبادل التجاري بين الدول الأعضاء لا يتجاوز الـ3 مليارات جنيه، وبالتالي هو حجم متضاءل، ويجب العمل على زيادتها.