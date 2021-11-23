السيسي بقمة الكوميسا: ما حققناه يعكس إرادة صلبة لتحقيق التكامل الاقتصادي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شكره للجهود الملموسة والبناءة للانتهاء من جدول أعمال قمة «الكوميسا»، معربًا عن شكره لجميع الدول الأعضاء، وكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه القمة، وعلى الجهد الكبير الذي بُذل لإنجاح هذه القمة على الرغم من التحديات الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

السيسي: ما حققناه يعكس الإرادة الحقيقية لدول «الكوميسا»

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له في أعمال قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، التي يترأسها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبثتها قناة «Extra News» الفضائية: «أن ما حققناه اليوم يعكس الإرادة الحقيقية والعزيمة الصلبة لدول تجمع الكوميسا، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي في المنطقة، من خلال تبني أفضل السياسيات لتحرير التجارة بين دولنا، والعمل على النهوض بالبنية التحتية وتحقيق التنمية الصناعية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة».