ضبط 668 عبوة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح، حملة تموينية بمعرفة مفتشي إدارة التجارة الداخلية، برئاسة رمضان إبراهيم الصباغ، مدير التجارة الداخلية، وعلى محمود زيدان مفتش تموين حملة تموينية، تحت إشراف هند محمود، مساعد مدير إدارة تموين مطروح، وعضوية رائف رمسيس مفتش وجرى مراجعة الحالة التموينية من سير العمل بالمخابز البلدية ومحطات المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومراجعة السلع المعروضة للمواطنين من خلال المحال التجارية.

مضبوطات حملة تموين مطروح

وقال حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين بمطروح، إن الحملة أسفرت عن ضبط 14 من المخالفات المتنوعة أبرزها ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 668 عبوة كيك وجلاش وعصائر وبسكويت، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد وعدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز مخالفة، وبيع بأزيد عن السعر المقرر، وعرض وبيع لحوم بدون غطاء، وعدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وجرى قيد المحاضر بقسم شرطة مطروح للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

حملة تموينية ثانية على أسواق مطروح

وأضاف وكيل وزارة التموين بمطروح، أنه جرى تنظيم حملة تموينية ثانية علي الأسواق، اليوم الثلاثاء، بمعرفة إدارة تموين مطروح، وإدارة التجارة الداخلية، وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحلات بمرسى مطروح، مما يمنع تسمم أى مواطن يتناولها حالة انتهاء صلاحيتها.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، ومتابعة ما يجرى عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات واتخاذ اللازم حيالها قانونا طبقا للوائح المعمول بها.