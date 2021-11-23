«اقتصادية قناة السويس»: نستهدف توطين الصناعات بحسب احتياجات الأسواق

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الصناعات المستهدف توطينها في مناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، تم اختيارها بناءً على دراسة متكاملة للأسواق العالمية واحتياجات ومتطلبات الأسواق المحلية والإقليمية.

وأضاف «زكي» خلال لقائه أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال البحرينية، أن القطاعات تم اختيارها مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية لتتماشى رؤية الهيئة واستراتيجية وسياسات الدولة المصرية، وتتمثل هذه الصناعات في صناعة السيارات، والتصنيع الزراعي، والصناعات الدوائية، وصب المعادن، والبتروكيماويات، والمنسوجات، ومواد البناء، وعربيات السكك الحديدية.

العمل على مواقع توطين الصناعات المتكاملة

وأشار إلى أن هناك قطاعات أخرى غير صناعية، مثل مراكز البيانات واللوجستيات والخدمات البحرية وتموين السفن، وغيرها إذ يجرى العمل على مواقع توطين تلك الصناعات المتكاملة، من خلال التوزيع الجغرافي لمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي، أنه تمت دراسات أخرى لوضع استراتيجية الهيئة الاقتصادية بقناة السويس خلال الخمس سنوات 2020 / 2025، لتلبية احتياجات المستثمرين وشركاء التنمية والعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق روية مصر 2030.

تطوير الموانئ ومواكبة المتغيرات العالمية

وعلى جانب آخر، أوضح المهندس يحيى زكي، أن الهيئة تعمل على تطوير موانئها ومواكبة المتغيرات العالمية والارتقاء بالأداء داخل هذه الموانئ، لتضاهي مثيلتها على البحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالكامل والذي يقع على مساحة 23 كم٢ بنهاية 2023.

وأشار إلى أن الميناء سيكون به محطات تسمح بتنوع البضائع والتجارة التي يتم تتداولها عالميًا، ومن ثم يساهم ذلك في خدمة المنطقة الصناعية والمشروعات القائمة بها، حيث تعد منطقة السخنة أحد المناطق المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية والتي تساهم في ربط المنطقة الصناعية واللوجستية والسكانية بمينائي السخنة والأدبية، وهي واحدة من المناطق الأكثر جذبًا للاستثمارات.

المنطقة الصناعية تستعد لاستقبال صناعة المستلزمات

أما منطقة شرق بورسعيد، فقد أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذ التعاقدات التي تمت مؤخراً في الميناء أو المنطقة الصناعية خلال العام المقبل أو مطلع 2023، مشيرًا إلى جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال صناعة َمستلزمات المركبات والسكك الحديدية وليس تجميعها، حيث أنها تُعد أحد الصناعات المستهدفة في شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية تستهدف خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري واللوجستيات، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية وعلى رأسها القارة الأفريقية، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.