قبول 97 طعنا على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الأستاذ راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، أن عدد الطلاب المتقدمين للانتخابات 979 طالبا وطالبة، وقد تلقت الجامعة 150 طعنا في 9 كليات هي (التجارة وإدارة الأعمال - التربية -الخدمة الاجتماعية - العلوم - هندسة حلوان - الاقتصاد المنزلي - التربية الفنية - هندسة المطرية- الفنون التطبيقية)، وتم فحص الطعون المقدمة في الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، حيث تم قبول 97 طعنًا ليصبح إجمالي الأعداد النهائية لخوض الانتخابات 882 طالبا.

مهدي: الانتخابات تساهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل

من جانبه شدد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على كليات الجامعة بضرورة أن تسير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحا أهمية مشاركة الطلاب في الممارسة الانتخابية، ما من شأنه أن يُسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وتمثل هذه الخطوة أولى التجارب الديمقراطية، التي يخوضها الطالب، كما تعزز من ثقته في ذاته وإيمانه بقيمة صوته الانتخابي، وتدعم قدرته على خوض غمار المنافسة وتحمل المسؤولية والمشاركة بإيجابية في المساهمة في بناء الوطن.

رفاعي: تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة

كما أفاد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، بأن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022 تتم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، مع التشديد على تنظيم الطلاب، وعدم التكدس والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية، وقياس درجات الحرارة، مشيرا إلى أن فحص الطعون يتم وفقا للمادة 17 التي تنص على: «لكل ذي مصلحة في الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين التقدم بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية او المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك».

كيفية التظلم على نتيجة الانتخابات

وتتولى هذه اللجنة مسؤولية الفحص والبت في الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفي جميع الأحوال تعلن النتيجة في اليوم التالي لتقديم الطعون، وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض التظلم يعتبر القرار نهائيا.

موعد إعلان الكشوف النهائية للانتخابات

هذا ومن المقرر أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، وتتم انتخابات الإعادة يوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء، الموافق 30 نوفمبر 2021، وتتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رئيس اللجنة العليا، الأستاذ الدكتور أمام صلاح إمام، وكيل كلية الحقوق، عضو قانوني، والأستاذ الدكتور أحمد محمد إبراهيم، عضو هيئة تدريس، والأستاذ راشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب عضوًا، والطالبة دنيا منتصر محمد، بكلية الحقوق، عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج، بكلية التمريض، عضوًا.