رئيس جامعة حلوان: 100 ألف طالب وطالبة تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

واصلت جامعة حلوان حملتها لتطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا، برعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، واتحاد الطلاب.

102 ألف تلقوا اللقاح بمختلف كليات جامعة حلوان

وشدد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على أهمية تلقي اللقاح لسلامة المواطنين والتخفيف من حدة الأعراض والإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى صدور قرار بمنع الدخول لجامعة حلوان لأي شخص لم يتلق التطعيم بدءًا من 15 نوفمبر، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، لذا وجب الإسراع في التسجيل والحصول على اللقاح.

قرار بمنع الدخول لجامعة حلوان دون تطعيم

وقدم الدكتور ممدوح مهدي، الشكر للأطقم الطبي، على ما بذلوه من جهد لتحقيق هذا الهدف في أمان وسلامة تامة في ظل إجراءات احترازية مشددة، بجانب متابعتهم الدورية لمتلقي اللقاح.

وأوضح الدكتور محمود عابد، أن تم تطعيم 101796 من منتسبي جامعة حلوان منهم 99576 طالبا و1754 إداريا و466 عضو هيئة تدريس، وذلك من خلال حملتين متوازيتين بلقاحي استرازينيكا وسينوفاك، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووفق توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على صحة المواطن المصري وتبذل أقصى جهدها لمواجهة هذه الأزمة بحنكة شديدة.

جامعة حلوان: تطعيم منتسبي الجامعة بـ أسترازينكا وسينوفاك

ويذكر أن المقرات أن المقرات المخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا داخل الحرم الجامعى هى قاعة 3 بالمطعم المركزي لجميع الطلاب والعاملين جرعة الثانية، وقاعة 4 جرعة أولى، وفي القطاعات الخارجية تتوافر مقرات في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية، بالإضافة إلي مقر داخل مبنى رئاسة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.