جامعة حلوان تعلن استمرار الدراسة غدا.. وتعطيلها متوقف على حالة الطقس

أعلن الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، استمرار الدراسة غدًا الأحد، بكل كليات الجامعة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي قرارات متعلقة بتعطيل الدراسة حتى الآن.

وأوضح «المهدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه إذا ساءت الأوضاع الجوية خلال الساعات القليلة المقبلة، فمن الممكن أن يتغير قرار استمرار الدراسة غدًا، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات تخص تعطيلها، وأن محافظة القاهرة ليس لها سلطة على الجامعة.

تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة

يذكر أن محافظة القاهرة أعلنت، قبل قليل، تعطل الدراسة غدا بشكل كلي، في مدارس المحافظة، بسب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، وبدأت من اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى الإثنين المقبل، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.