جامعة حلوان تحرر 5454 مواطنا من الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار

نجح طلاب جامعة حلوان في تحرير عدد 5454 مواطن من الأمية من خلال الفصول التي تعاقدوا عليها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار في أربعة دورات متتالية بدأت بدورة أكتوبر 2020 حتى دورة يوليو 2021، طبقا للتقارير الواردة من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام مشروع محو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

محو الأمية أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، أن قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية

أوضح الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد، أن جامعة حلوان تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً ومساعدة المجتمع المحيط في النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 وبما يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين