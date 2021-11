جامعة حلوان تنظم ورشة عمل بالتعاون مع «تيميشوارا» في رومانيا

عقد مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ورشة عمل مميزة بالتعاون مع جامعة تيميشوارا في رومانيا، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وجاءت الورشة بعنوان Setting up an International Consortium and International Project Team : From Idea to Project Implementation Phase، وأدارتها الدكتور أندرا ميرونا ستان، مدير العلاقات الدولية بالجامعة الرومانية، وأُقيمت تحت إشراف الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبني شهاب نائب مدير المكتب.

محاور الورشة

وتناولت الورشة بحسب بيان، أهمية المشاركة في المشروعات الدولية، وسبل تحفيز أعضاء هيئة التدريس للمشاركة، وكيفية تطوير فكرة المشروع، وفريق العمل من الشركاء الدوليين، ودور الجامعة في دعم أفكار المشروعات في التخصصات المختلفة وصولا إلى مرحلة التنفيذ وتيسير التواصل بين الشركاء.

وتخلل ورشة العمل عدد من الأنشطة التفاعلية التي شهدت تفاعلا مميزا من الحضور، لتقديم أفكارهم بشأن جهات التمويل التي يرغبون في التقدم بمشروعات لها، والتحديات التي يواجهونها في إدارة شركاء المشروع، والصعوبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ.

واختتمت الورشة بالإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالحضور، الذين تنوعوا بين مشاركين من جامعة حلوان وغيرها من الجامعات المصرية والعربية والأفريقية.

وأشار الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أنّ الجامعة تدعم المشروعات البحثية، والتقدم لها هو فرص عظيمة، حيث تغطي الجهات المانحة تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات ويتم تقديم منح دراسية للطلاب في مختلف المجالات.

دعم التنافسية بين المتقدمين

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنّ اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية تهدف لدعم التنافسية بين المتقدمين للمنح الدولية من المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، مشيرة إلى أنّ المشاركة في المشروعات الدولية يعد فرصة جيدة للباحث والجامعة التي تسعي لإتاحة الدعم اللازم للراغبين في التقدم للحصول على المنح لأعضاء المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

وأشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالأنشطة الفاعلة والثرية التي أسهمت في التفاعل الإيجابي من الحضور، إضافة إلى المعلومات القيمة التي قدمتها ورشة العمل والتي أسهمت في الخروج بتوصيات، يتم موافاة الإدارة العليا للجامعة بها بما يسهم في دعم تقدم أعضاء المجتمع الجامعي للمشاركة في المشروعات الدولية.