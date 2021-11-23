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إصابة ميكانيكي وزوجته وطفلهما في حادث انفجار أسطوانة غاز بطوخ

نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي

كتب:

حسن صالح
09:13 م | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
حريق - أرشيفية

حريق - أرشيفية

أصيب ميكانيكي وزوجته وطفلهما، في حادث انفجار اسطوانة غاز صغيرة، داخل شقة بالدور الأول العلوى بمركز طوخ، مملوكة لـ «صابر ج. أ.»، وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي.

بلاغ بانفجار اسطوانة غاز داخل شقة بطوخ

تلقي رئيس مجلس مدينة طوخ، أحمد وزيري، بلاغا بإخطار مركز طوخ، وكذلك إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وتم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحادث.

إصابة 3 من أسرة واحدة في الحادث 

تبين من المعاينة إصابة رب أسرة يدعى «هاني ج. م.»، 38 سنة ميكانيكي، وزوجته «مروة س. ع.»، 35 سنة وطفلهما «زياد»، 8 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام، وتم تحويلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها.

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