أخبار الغربية.. زوج وفتاة ينهيان حياتهما والتحقيق في إصابة تلميذ بـ65 غرزة

شهدت محافظة الغربية، عدة أحداث على مدار اليوم الجمعة، ما بين مصرع تلميذ غرقا، وإنهاء زوج حياته، وتناول فتاة حبة غلال سامة، وإصابة تلميذ بـ65 غرزة داخل مدرسة خاصة.

غرق طفل في بحر شبين الكوم

غرق أحد الأطفال أثناء استحمامه في بحر شبين كوبري الرباط، أمام عزبة الكلاب في المحلة، وانتقلت قوة من الشرطة، وسيارة إسعاف، وفريق إنقاذ، إلى مكان البلاغ لانتشال الجثة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

حبة حفظ الغلال تنهى حياة زوج وفتاة

وخيم الحزن على أهالي مركز المحلة اليوم، بعد وفاة 2 من أهالي المركز، والتخلص من حياتهما، بسبب أزمة نفسية.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بالعثور على جثة «محسن . م . ع»، متزوج داخل منزله بقرية محلة حسن، وتبين من خلال معاينة البحث الجنائي أنه انتحر عن طريق تناوله حبوب الغلة السامة، وهو وحيد والدته ومتزوج لمروره بأزمة نفسية.

كما أنهت فتاة حياتها عن طريق تناول حبة الغلال السامة، بقرية حسن التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، وتدعى «شروق»، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، وتبين من خلال التحقيقات، أن السبب مرورها بأزمة نفسية، فتخلصت من حياتها باستخدام حبة الغلال، ولا توجد شبهة جنائية.

لجنة تحقيق في إصابة تلميذ بـ65 غرزة

وقرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تشكيل لجنة برئاسة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمتابعة اشتراطات الأمن والسلامة بمدرسة خاصة بمدينة طنطا، بعد إصابة تلميذ بجرح قعطي بطول 65 غرزة داخل فناء المدرسة خلال اليوم الدراسي.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة ستتكفل بجميع مصاريف علاج الطالب حتى يتماثل للشفاء، بعد ثبوت الإهمال، وتعرض الطفل للإصابة أثناء ممارسته اللعب مع زملائه في فترة الفسحة، من خلال أحد المسامير المتواجدة في المكان المخصص لبيع المواد الغذائية، وحررت أسرة التلميذ البلاغ بقسم ثان طنطا محضر يحمل رقم 59 جنح، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.