وفاة شاب داخل حمام مول في المنصورة: عثروا بجانبه على إبرة مخدرة

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، داخل حمامات مول تجاري، اليوم، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مادة مخدرة.

وكان عمال «المول» التجاري اكتشفوا وفاة الشاب بأرضية دورة المياه، وعلى الفور أبلغوا الشرطة، وتبيّن وجود الشاب ملقي على الأرض وبجواره سرنجة مدممة، وجرى إبلاغ أهل الشاب، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على جثة شاب بحمام مول تجاري

وورد بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثورعلى جثة شاب متوفي بدورة المياه العمومية لمول تجاري في شارع عبدالسلام عارف، دائرة القسم.

معاينة الجثة ومكان الحادث

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو «مصطفى خ. م.»، 33 سنة، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم بدائرة قسـم ثان المنصورة، وملقى بأرضية الحمامات، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ويرتدى ملابسه كاملة ومنزلاً جزء من بنطاله ـ وبحوزته متعلقاته الشخصية، ويوجد سرنجة طبية مدممة بمنطقة «الخصيتين».

وبسؤال كلًا من «إسلام س. م.»، 27 سنة، عامل بالمول التجاري، ومقيم في قرية ميت خميس دائرة مركز المنصورة، و«محمد ي. أ.»، 54 سنة، المدير المسئول عن المول، في محضر الشرطة، قررا حال مرورهما اكتشفا وفاة المذكور وملقي على أرضية دورة المياه فقاما بالإبلاغ عن جثته.

ويجرى استدعاء أحد أهلية الشاب المتوفى لسؤالهم في محضر الشرطة، كما تم إبلاغ النيابة العامة، والتي كلفت وحدة مباحث القسم بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11878، إداري قسـم أول المنصورة لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.