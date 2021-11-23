محلل اقتصادي: هناك قوى عالمية وإقليمية تنافس مصر في أسواق دول الكوميسا

قال المحلل الاقتصادي محمد نجم، إن هناك اهتمام إعلامي كبير من الإعلام المصري لمتابعة قمة الكوميسا، موضحًا أن مصر تؤكد من خلال هذه القمة عودتها لأفريقيا واهتمامها بجذورها في القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه في تجمع الكوميسا تُزال الجمارك بين الدول الأعضاء، وهذا يفيد الصناعة الوطنية لأنها سوف تصدر البضائع بأسعار أرخص.

حرب على النفوذ والاستثمار

وأضاف «نجم»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن هناك حربًا للاستثمار والنفوذ في أفريقيا، والأسبوع الماضي كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في زيارة إلى أفريقيا وتحدث عن النفوذ الصيني هناك، والولايات المتحدة تقدم نفسها حاليًا على أنها تعود إلى أفريقيا، موضحًا أن هناك قوى عالمية وإقليمية منافسة لمصر في أسواق دول تجمع الكوميسا، مشيرًا إلى أن مصر تصدر إلى هذه المنطقة بحوالي 2.2 مليار دولار في السنة، بينما تصدر الصين لهذه الدول بـ21 مليار دولار، والولايات المتحدة تصدر لها بـ3.6 مليار دولار، وترغب في مضاعفة هذا الرقم.

وتابع المحلل الاقتصادي، أن هناك منافسة شرسة وعنيفة على هذه المنطقة في العالم لأنها سوق استهلاكي ضخم، بينما يعاني العالم من الكساد والركود وبطء النمو الاقتصادي، والقوى القطبية الكبيرة ترغب في افتتاح أسواق جديدة، ومصر نفسها تستطيع أن تقدم كثيرًا لهذه المنطقة.

تأثير جائحة فيروس كورونا

وأشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وأزمة الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار الجنوني، أظهر أنانية العالم المتقدم، حيث حصلوا هم على التطعيم، وتركوا دول العالم النامي، وبالتالي فإن الدول الأفريقية، اكتشفت أنها تستطيع أن تتكامل فيما بينها، بعيدًا عن الدول المتقدمة، مشددًا على أن مصر لديها أكثر من المال وهو القدرة السياسية والإرث المصري في إفريقيا، ومصر ساعدتهم على التحرر من المستعمرين.

وأوضح أن مصر استطاعت الحصول على مناقصة السد التنزاني رغم محاولة شركة صينية الحصول على هذا المشروع، موضحًا أن مصر استطاعت أن تكون أول دولة تنتج لقاح كورونا وتتعامل مع الدول الإفريقية بإنسانية على عكس الدول الأوروبية التي تلقح أفرادها في الأول ثم ترسل اللقاحات إلى الدول الأخرى.