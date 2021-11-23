تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.. هجمات على أهداف بحرية

واجهت إيران اليوم الثلاثاء، اتهامات من قبل إسرائيل، وذلك بعدما ادعت الأخيرة أنها تعرضت إلى شن هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم، لافتة إلى أن هذه المواقع تستخدم لتخزين طائرات حربية مسيرة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ إيران

وكان الاتهام الذي تعرّضت له إيران قد جاء على لسان وزير دفاع إسرائيل، بيني غانتس، إذ أوضح أن هذا أول كشف علني للأمر، وذلك خلال كلمة بثها التليفزيون في مؤتمر أمني استضافته جامعة رايشمان.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن الفترة الراهنة تمثل مرحلة مهمة في النضال المستمر الذي تخوضه إسرائيل ضد إيران، على حد تعبيره، وكانت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع «فيسبوك» قد نقلت عنه القول في فعالية اليوم الثلاثاء، قائلة:«نشهد مرحلة مهمة في هذا النضال المستمر.. الذي تخوضه إسرائيل ضد إيران».

إيران تستأنف المفاوضات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: «إننا مقبلون على فترة معقدة، وقد نواجه كذلك عدم التوافق مع خير أصدقائنا، وهذه لن تكون المرة الأولى»، وفي سياق آخر من المقرر أن تستأنف إيران قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري المفاوضات مع القوى العالمية الكبرى بشأن إعادة إحياء اتفاقها النووي، الذي كانت الولايات المتحدة قد انسحبت منه.

إيران مستهدفة من قبل إسرائيل

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجهود التي تبذلها إسرائيل لاستهداف إيران ستظل موجودة ولن تتوقف: «لقد أصبحت إيران تحيط بإسرائيل، وملاحقة إرهابي معين يخضع لأوامر فيلق القدس الإيراني لم يعد بالأمر المنطقي»، مشيراً إلى أنه على إسرائيل ملاحقة واستهداف الجهة التي ترسله، على حد تعبيره، وأضاف أنه على إسرائيل العمل على استغلال نقاط الضعف التي يعاني منها الجانب الإيراني.