إيران: البحرية احتجزت سفينة أجنبية في الخليج تهرب السولار

ذكرت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم السبت، نقلا عن قوات البحرية في إيران، أنها أوقفت سفينة أجنبية في الخليج تهرب السولار، وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية أن قوة من مشاة البحرية الإيرانية سيطرت على سفينة أجنبية محملة بالوقود المهرب في مياه مدينة بارسيان التابعة لمحافظة «هرمزكان» جنوب البلاد، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

البحرية: عملية مراقبة استخباراتية انتهت باحتجاز السفينة

وقال العقيد أحمد حاجيان قائد غواصة «ذو الفقار 412» في بارسيان: «بعد عملية مراقبة استخباراتية، تمكنت مشاة البحرية من الاستيلاء على سفينة أجنبية، على متنها 11 شخصا من أفراد الطاقم»، بحسب الوكالة.

وأضاف حاجيان: «بعد تفتيش السفينة، تم اكتشاف أكثر من 150 ألف لتر من المازوت المهرب وجرى اقتياد جميع أفراد الطاقم إلى مدينة «بارسيان» لإخضاعهم للإجراءات القانونية هناك».