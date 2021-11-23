أسعار ومواصفات السيارة «سويفت 2022» في مصر.. تصدرت قائمة تراخيص سوزوكي

تصدرت السيارة «سوزوكي سويفت»، قائمة تراخيص سيارات سوزوكي، في مختلف وحدات المرور، بعدد 553 مركبة خلال شهر أكتوبر الماضي. وترصد السطور التالية، قائمة الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي «سويفت» موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها، حسب المعلن من الوكيل المحلي لها في مصر.

قائمة أسعار سويفت 2022

- تتوافر السيارة «سوزوكي سويفت» موديل العام الجديد 2022 بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 215 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 230 ألف جنيه.

تجهيزات سويفت 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الهاتشباك، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي، ينتج قوة قدرها 86 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 107 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 12.9 ثانية.

- تأتي السيارة بأبعاد (3840 ملم الطول، 1735 ملم العرض، 1495 ملم الارتفاع، 2450 ملم طول قاعدة العجلات، 120 ملم ارتفاع السيارة عن الأرض).

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 211 لترات.

- تتوفر السيارة بعد تجهيزات ووسائل للأمان من بينها، «وسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED، ونظام ملاحي GPS، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف المحرك ، ومكيف هواء ثنائي المناطق، عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء أوتوماتيك».