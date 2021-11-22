مواصفات وأسعار سوزوكي سياز في مصر

يحظى السوق المصري بتوافر العديد من الشركات داخله من مختلف المصنعين في السوق المصري سواء كانت سيارات أوروبية أويابانية أو كورية أوصينية، إلا أن السيارات اليابانية تعتبر من أحد أهم السيارات التي تشهد مبيعات قوية في السوق المصري، لما توفره من اعتمادية كبيرة وأسعار الصيانة المناسبة.

ومن أبرز تلك العلامات في السوق المصري سيارات «سوزوكي» والتي تشهد مبيعات قوية في السوق المصري، وخلال السطور التالية تستعرض الوطن ومواصفات وأسعار سوزوكي سياز في السوق المصري.

أسعار سوزوكي سياز

تنتمي السيارة لفئة السيارات الملاكي السيدان، وتأتي بفئة واحدة داخل السوق المحلي بسعر يصل إلى 265 ألف جنيه.

مواصفات سوزوكي سياز موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي.

- ينتج قوة قدرها 105 حصان، وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- وتأتي السيارة بأبعاد «4490 ملم طول، 1730 ملم عرض، 1485 ملم ارتفاع»، ويصل طول قاعدة العجلات 2650 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 495 لترا، وسعة خزان الوقود 42 لترا.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 12 ثانية.

- تبلغ سرعة السيارة القصوى 180 كيلومتر/ ساعة.

- وتأتي السيارة مزودة بعدة وسائل للأمان من بينها وسائد هوائية، نظام EBD لتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام فرامل ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا مراقبة خلفية.

كما تم تجهيزها بالعديد من المواصفات مثل مصابيح ضباب أمامية وخلفية، والتحكم في مستوى الإضاءة، وجنوط رياضية مقاس 16 بوصة، مثبت للسرعة، وأنظمة مساعدة للفرامل، مرآة تعتيم داخلية أوتوماتيك، المقابض الخارجية من الكروم، زر تشغيل/ إيقاف المحرك، تكييف أوتوماتيك ديجيتال، شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات، كسوة المقاعد من الجلد، ومقعد سائق قابل لتعديل الارتفاع، وكسوة الأبواب بملمس الجلد.