حلمي بكر في مؤتمر هاني شاكر: نعيش في زمن «دعارة الأغنية»

هاجم الموسيقار الكبير حلمي بكر ما يحدث على الساحة الغنائية والفنية، خلال مشاركته في مؤتمر الفنان هاني شاكر، المقام بقصر صناعة السينما، الذي يشهد حضور نخبة من الفنانين.

وقال حلمي بكر، في كلمته، إن ما يحدث حاليا ما هو إلا عبارة عن «دعارة للفن والأغنية المصرية، وهو ما لا يجب حدوثه مطلقًا».

وشدد الموسيقار حلمي بكر على أهمية ما قام به هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في الفترة الأخيرة من قرارات خاصة ضد المهرجانات.

تفاصيل وقف 19 من مطربي المهرجانات عن الغناء

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرت قرارًا منذ أيام بوقف 19 مؤديا للمهرجانات وهم: «حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

وكان الموسيقار حلمي بكر، قد أعرب في وقت سابق عن صدمته الشديدة لانتشار المهرجانات الشعبية بين فئة الشباب في الفترة الأخيرة، مقارنة بالأعمال الغنائية للأجيال القديمة، مثل محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم.

وروى حلمي بكر موقفا جمعه بأحد الأطفال، قائلاً: «مرة بسأل طفل صغير عن قدوته في الغناء، وكنت متخيل إنه هيقول حد من نجوم زمان، لاقيته بيقول لي أحمد موزة بتاع المهرجانات، فشعرت بصدمة كبيرة».

وأيد حلمي بكر قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، الخاص بعدم الغناء بواسطة فلاشة، قائلا: «إحنا كنا نسينا شكل الفرقة الموسيقية، بقت عبارة عن أورج وخلاص، في ظل انتشار المهرجانات الشعبية».