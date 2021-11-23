هاني شاكر لـ حمو بيكا: ذاكر وحسن صوتك وقدم بعد سنة

نصح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد رسوبه في الاختبارات الأخيرة الخاصة بالأصوات الجديدة والانضمام لعضوية النقابة، بأن يذاكر ويحسن صوته، ويقدم من جديد.

وقال الفنان هاني شاكر، خلال كلمته في ندوة قصر السينما، والمقامة حاليًا، أنه سيعود ويقدم أوراقه بعد عام كامل، إلى لجنة تقييم الأصوات.

هاني شاكر يسخر من حمو بيكا

وسخر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، من حمو بيكا، أمام الحضور في ندوة تكريمه، قائلًا: «هو إحنا معندناش إلا حمو بيكا».

وهاجم الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قصر ثقافة السينما، خلال ندوة الفنان هاني شاكر، الفنان تامر حسني، حينما جرى مناقشة أمور مؤدي المهرجانات، ومنعهم من الغناء وإحياء الحفلات.

وقال تامر عبد المنعم، في كلمته إن شهادة التجنيد شرط أساسي لعدم المنع من الغناء، وهو أمر غير موجود في تامر حسني، وهربان من الجيش، الأمر الذي رفضه هاني شاكر قائلًا: «ده حبيبي»

تفاصيل ندوة هاني شاكر داخل قصر السينما

وينظم قصر السينما والثقافة السينمائية، الصالون الثقافي الأول بعنوان «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع»، بحضور هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

تفاصيل وقف 19 من مطربي المهرجانات

كانت نقابة الموسيقيين، قد أصدرت قرارًا منذ أيام بوقف 19 مؤديا للمهرجانات وهم: «حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

وكان الفنان هاني شاكر، قد قال عن إمكانية مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء الطعن في القضاء الإداري على القرار: «معظم اللي اتوقفوا ملهمش علاقة بالنقابة خالص وبالتالي ملناش علاقة بيهم ومش من حقهم رفع أي قضية في القضاء الإداري لا هم أو الأعضاء المنتسبين، المنتسب من حق النقابة سحب ترخيصه في أي وقت إذا خالف القواعد والشروط والقيم والأخلاق والمبادئ».