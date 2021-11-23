الجمهور يستقبل هاني شاكر في قصر السينما بالقبلات والزغاريد

استقبل الجمهور الفنان هاني شاكر، بالقبلات والزغاريد، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بقصر ثقافة السينما، بحضور عدد من الفنانين ورموز الثقافة، ومنهم الفنان أحمد صيام، والشاعر فوزي إبراهيم، والمخرج هشام عطوة.

وفور وصول هاني شاكر، مقر قصر الثقافة، استقبله جمهوره بالورد والزغاريد، فيما قابلته الفتيات بالأحضان والقبلات هاتفين: «أمير الغناء العربي أهو».

وبدأ المؤتمر بعرض فيديو، مقارنة بين أغنيات الزمن الجميل وأغنيات المهرجانات التي تتضمن كلمات خارجة وخادشة للحياء.

تفاصيل حضور ندوة هاني شاكر في قصر السينما

وينظم قصر السينما والثقافة السينمائية، الصالون الثقافي الأول بعنوان «إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع»، بحضور هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

ومن المُقرر أن يحضر الندوة كل من المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والموسيقار الكبير حلمي بكر، والناقد الموسيقي والمنتج محسن علم الدين، عضو غرفة صناعة السينما، وأعضاء مجلس نقابة الموسيقيين.

ومن المقرر أنَّ يتمّ عرض الفيلم التسجيلي «بين الاثنين» من إنتاج قصر السينما وإخراج حسام المحفوظي، ويدير الصالون الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام للثقافة السينمائية وقصر السينما.

تفاصيل وقف 19 من مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء

كانت نقابة الموسيقيين قد أصدرَت قرارًا منذ أيام بوقف 19 مؤديا للمهرجانات وهم: «حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة».

وعلى إثر قرار النقابة نشبت أزمة أخرى بين هاني شاكر والمهندس نجيب رجل الأعمال بعد انتقاد الأخير قرار النقيب، متهمًا هاني شاكر بـ«الغيرة من مطربي المهرجانات».