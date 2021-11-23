إزالة 346 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الدقهلية ضمن الموجة 18

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، 346 حالة تعد بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة منذ بدء تنفيذ أعمال حملات المرحلة الثالثة بنطاق المحافظة من الموجة الــ 18 والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها، وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

استمرار أعمال الموجة 18 للإزالات حتى 26 نوفمبر

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، فقد استمرت أعمال حملات المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وعلى جانبي نهر النيل بنطاق محافظة الدقهلية، والتي تستمر أعمالها خلال الفترة من 6 حتى 26 نوفمبر الحالي.

وتم اليوم الثلاثاء إزالة عدد 15 حالة تعد منهم حالة تعدي بالبناء وعدد 14 حالة أخرى بمساحة 654 مترا مربعا بمراكز شربين تابعة لولاية الري، ليكون بذلك إجمالي ما تم تنفيذ إزالته منذ بدء حملات المرحلة الثالثة من الموجة 346 حالة تعدي، منهم عدد 32 حالة تعدي بالبناء بمساحة 2448 مترا مربعا، وعدد 314 حالة بمساحة 30142 مترا مربعا بنطاق المحافظة.

غرفة عمليات لمتابعة التعديات على أراضي الدولة

وتتابع غرفة العمليات بالمحافظة يوميا أعمال تنفيذ حملات إزالة التعديات للعمل على تذليل المعوقات أولا بأول، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الدقهلية وكل القطاعات التنفيذية صاحبة الولاية، وتشمل السكة الحديد والصرف والري والنيل والأوقاف وغيرها، لتحقق الحملات اهدافها المرجوة.