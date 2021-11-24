لو عايز ترخص عربية فول وكبدة أو تيك أواي ومشروبات.. اعرف التفاصيل

لكل من يرغب في تقنين وضعه أو يريد الحصول على ترخيص عربة مأكولات أو مشروبات بالشارع مثل عربات الفول أو الكبدة أو غيرهما من الأطعمة، قررت الدولة تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وفقا لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها لكل من يرغب في الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة وهي كالتالي وفق القانون والضوابط التى أقرتها وزارة التنمية المحلية وهي كالتالي.

خطوات التقديم على الترخيص:

- تقديم طلب الترخيص مرفق به بعض المستندات

- توضيح اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها

- بيان الحيز الجغرافى المطلوب الترخيص به

- صورة بطاقة الرقم القومى سارية

- صحيفة الحالة الجنائية حديثة

-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء للذكور

-شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث

-ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت معدة للسير على الطرق

-شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أياً كان شكلها

- استيفاء الاشتراطات والمواصفات الفنية لسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

- شهادة صحية لصاحب الرخصة من المركز الطبى أو من مكتب الصحة التابع له.

الجمعيات الأهلية

- لو طلب ترخيص عربة طعام من إحدى الجمعيات الأهلية يشترط تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي العمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة.

- مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

- رسم الترخيص لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً.

- تحديد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وذلك على النحو التالي

-الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسيرمدة الترخيص ثلاث سنوات أو أكثروفئات الرسم لها خمسة آلاف جنيه سنوياً أو أربعة آلاف جنيه سنوياً

- الوحدة غير المعدة للسير على الطرق وسيكون مدة الترخيص ثلاث سنوات أوأكثر،وفئات الرسم ثلاث آلاف جنيه سنوياً أو ألفي جنيه سنوياً .

- على أصحاب الرخصة الحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات

-عدم إعاقة الحركة المرورية

-الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره .

-لتعديل النشاط يجب التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها فى هذا الشأن

- وضع ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة .

- تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض

- توافر الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة

- وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة

-المواد المستخدمةغير القابلة للصدأ

-الجزء المخصص لعرض الأغذية معزول حرارياً

- وجود جهاز تبريد لحفظ الأطعمة .

-توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدى والأوانى موصلين بشبكة تصريف

-الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتى لا تقل عن 300 متر كحد أدنى

-ممارسة النشاط فى المكان والحيز الجغرافى المحدد بالترخيص دون غيره.