ضبط 1254 قضية تموينية في 24 ساعة.. منها 20 طن ملح طعام فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

ضبط 7 أطنان مكرونة مجهولة المصدر

أسفرت الحملات عن ضبط 1254 قضية تموينية، منها ضبط «3,3 طن مقطعات دواجن» دون بيانات في القاهرة، و«1,8 طن لحوم مجمدة – دهون حيوانية» دون مستندات بالقاهرة، و20 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الغربية، و7 أطنان مكرونة مجهولة المصدر في الشرقية، كما تمّ ضبط مدير محطة تموين سيارات بالقاهرة وبحوزته 10 آلاف لتر مواد بترولية لبنزين 92 قام جمعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي بـ82 ألفًا و500 جنيه.

كما تمّ ضبط مدير محل بدال تمويني بالقاهرة وبحوزته 1,5 طن سكر، و600 عبوة زيت تمويني مخصص ربطاً على البطاقات التموينية جمعها بهدف عدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوادء بـ25 ألفًا و350 جنيهًا، كذلك ألقي القبض على مالك مخبز بلدي بسوهاج بحوزته 187 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين جمعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها لحسابة الشخصي.

ضبط 19 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر

وجرى ضبط 6,6 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج، و1,4 طن مثبت ألوان غير مطابق للمواصفات القياسية في القاهرة، و19 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر في المنوفية، و9 أطنان أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات بالشرقية.