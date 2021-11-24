وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي لخريجي كليات التجارة وما يعادلها

أعلن بنك أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، في إطار حرصهم على توفير الوظائف الشاغرة للشباب والخريجي الراغبين في الحصول على وظيفة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي والشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف ومسئوليات تلك الوظائف، كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

حدد بنك أبو ظبي الإسلامي عدد من الشروط والمهلات المطلوبة للالتحاق بـ الوظائف الشاغرة وهي:

- ان يكون المتقدم للوظائف حاصل على شهادة جامعية في كلية في إدارة الأعمال.

- أن يكون لديه أكثر من 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة.

- أن يكون قادر على الفهم الجيد للقضايا المحاسبية والمالية والاقتصادية.

- أن يكون لديه مهارات محاسبية ومراجعة قوية.

- القدرة على التعرف على المعاملات غير النظامية.

- معرفة جيدة بمختلف المجالات والمنتجات المصرفية.

- الوعي القوي باللوائح النقدية المحلية.

- مهارات إدارية وتواصلية وشخصية وتحليلية ممتازة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

مسئوليات الوظائف

- يضمن معالجة جميع المعاملات اليومية بشكل صحيح وأن جميع الإدخالات المالية ذات الصلة يتم تسجيلها بشكل صحيح في الأنظمة.

- يشرف على معالجة دقيقة وفي الوقت المناسب لجميع أنشطة الوحدة، فضلا عن معالجتها وفقا للسياسات والإجراءات المعمول بها.

- تطوير العمليات لدعم عمل الوحدات والتنسيق مع الإدارات الداخلية المعنية والمصارف المراسلة المحلية والأجنبية.

- مراجعة ومتابعة التحقيقات والاستفسارات المتعلقة بها.

- يفحص جميع التطبيقات والوثائق ذات الصلة ويتعامل مع إعداد الأنظمة الجديدة.

- تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة توزيع العمل بين الموظفين.

- يحدد الأهداف وخطط العمل ومتابعة التقدم.

- يشرف على إعداد تقارير الرقابة الإدارية والتنظيمية وكذلك مراجعة احتياجات المعلومات الإدارية للبنك.

- الموافقة والتأكد من أن التسويات المطلوبة يتم إعدادها في الوقت المناسب ومتوازنة مع دفاتر البنك.

- مسؤول عن إدارة معاملات التمويل الإلكتروني وتسوياتها وتسويتها مع حساب البنك المركزي المصري.

- إدارة جميع المعاملات الداخلية الواردة من خلال ADIB Remit وكذلك معالجتها في الوقت المناسب والفعالية.

- الموافقة على المعاملات التي تزيد عن 10 مليون دولار أمريكي.

- إدارة تحويلات الدفع المسبق واعتماد أي معاملات تزيد قيمتها عن 100،000 دولار أمريكي.

- تحسين جودة العمل وتكليف اتصال وتنسيق قوي مع إدارات البنك.

- توفير تقارير تحليلية دورية مثل MIS و KRI و KPI و RSCA.

- يقدم تقرير خطأ تحليلي MER ويضع خطة عمل تصحيحية.

- يضمن تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة مع الأطراف المقابلة الداخلية والوقت القياسي بين الوحدات وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية.

- يضمن الوعي المحدث من ACH وتحديث النظام وتحسينه بالتنسيق مع EBC.

- عقد جلسات تقييم أداء تقريره المباشر في الوقت المناسب.

- يستعرض ويوافق على تقييمات الأداء التي أجراها موظفوه الأوائل لمرؤوسيهم، مما يضمن عملية إدارة الأداء في الوقت المناسب وفعالة وموضوعية.

- مراقبة تنفيذ التدريب أثناء العمل لضمان استمرار عملية تطوير المهارات لزيادة كفاءة الفريق وتحفيزهم على تنمية أعمال البنك وتحقيق نتائج جيدة.