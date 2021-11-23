هيئة الدواء المصرية تعلن حاجتها لشغل وظائف بنظام الندب الكلي

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف عن طريق الندب الكلي من العاملين الدائمين بالجهات الحكومية والهيئات العامة التي تسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط التقديم:

1. أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

2. أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين على باب أول أجور وظائف دائمة بموازنة الدولة «وليس على حساب صناديق خاصة أو تمويل ذاتي».

3. موافقة جهة عمله الأصلية على الندب.

4. اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

الوظائف المطلوبة:

وتمثلت الوظائف المطلوبة في الآتي:

أولًا: إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي

- المجموعة النوعية للوظائف الهندسية.

-المجموعة النوعية لوظائف الإحصاء والرياضيات.

- المجموعة النوعية للوظائف الفنية المساعدة الهندسية

- من الحاصلين على مؤهلات عليا أو فوق المتوسط أو المتوسط من المستويات الوظيفة «الأولى، والثانية، والثالثة» في التخصصات الآتية:

1. الحاسب الآلي.

2. البرمجة.

3. الإلكترونيات.

4. الشبكات.

ثانيًا: إدارة الشئون الإدارية

- المجموعة النوعية لوظائف الحركة والنقل «سائقين درجة أولى/ ثانية/ ثالثة».

على أن يتمّ تقديم الطلبات بالإدارة المركزية للأمانة العامة بمقر الهيئة الكائن بمنطقة الخدمات بزهراء المعادي بجوار مركز شباب زهراء المعادي - القاهرة.

ويمكنك التواصل مع الهيئة عبر أرقام الهاتف: 0227340185 - 0227340186.

يذكر أنّه تمّ الإعلان عن نتيجة مسابقة وزارة الموارد المائية والري لعام 2021 على بوابة الوظائف الحكومية، إذ يمكنك الاطلاع عليها من خلال الضغط على «صفحة الاستعلام الخاص بك» وإدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام»، وتمّ فتح باب التظلم لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، شريطة سداد الرسوم المقررة بمقر الجهاز وذلك بالرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بك.