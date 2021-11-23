موقع وزارة التموين يعلن عن وظائف شاغرة.. التقديم حتى 8 ديسمبر

أعلن موقع وزارة التموين فرص العمل المتوافرة حاليا في الوزارة، والتي تشمل وظائف قيادية في مديريات التموين بالمحافظات، موضحا أنّ طلبات الوظائف تسلّم باليد بعد استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة، إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة التموين

وتفتح لجنة تسلم وظائف وزارة التموين أبوابها لتسلم طلبات راغبي الالتحاق بالوظيفة، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، مرفقا بالطلب بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة عمله، موضحا به الآتي:

1- تاريخ ومحل الميلاد.

2 - التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

3 - تاريخ التعيين.

4 - التدرج الوظيفي.

5 - القدرة على إجادة لغات أجنبية.

6 - المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

7 - الخبرة النوعية والزمنية.

8 - الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9 - الوظائف الإشرافية.

10- الاجازات الخاصة ونوعها.

11 - الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

12- العلاوات التشجيعية.

13- خطابات الشكر والتقدير.

14- الجزاءات إن وجدت.

15- تقارير الكفاية لأخر عامين.

16 - محل الإقامة.

17- عدد 2 صورة شخصية.

18- صورة بطاقة الرقم القومي.

19- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.

كما تشمل مرفقات طلب الوظيفة، بيانا عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها، مؤيدا بالمستندات الدالى على ذلك، مع تقرير باقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

موقع وزارة التموين: لن يلتفت إلى طلبات اليد

وأكد موقع وزارة التموين أنّه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد للوزارة بالبريد، كما سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان، مع ضرورة أن تقدم الطلبات إلى اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التموين 99 شارع قصر العيني بالقاهرة.

ما هي وظائف وزارة التموين المتاحة؟

وتشمل الوظائف المتاحة في وزارة التموين الآتي:

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية.

- مدير مديرية التموين والجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.