وزير التعليم يكشف سبب اختلاف أسئلة امتحانات «4 ابتدائي» من مدرسة لأخرى

طوّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي لتصبح آلية معتمدة على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وذلك من خلال وضع أسئلة متنوعة في الامتحانات التي ستعقد على مستوى الإدارة التعليمية مع اختلافها من مدرسة لأخرى، مؤكدة أن المناهج الجديدة تربط الطالب بالقضايا الحياتية التي يعاصرها، ولا تعتمد على تلقينه لمعلومات بعينها.

سبب اختلاف أسئلة امتحانات «4 ابتدائي» من مدرسة لأخرى

وفسّر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب عقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية مع اختلاف الامتحان من مدرسة لأخرى، قائلاً: «امتحانات سنوات النقل كلها على مستوى المدرسة منذ سنوات ولا جديد في هذا»، مؤكداً: «لم يكن امتحان السنوات الأولى موحدًا أو قوميًا أبدًا».

ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي موحدة، وهذا لا يعني عقد امتحانات موحدة على مستوى المدارس، مؤكدًا: «الجديد لدينا هذا العام هو وضع بنوك أسئلة مركزيًا»، موضحًا أنه يتم على أساسها اختيار نماذج مختلفة للامتحانات وتوزيعها على المدارس.

ونوّه وزير التربية والتعليم، على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها، موضحًا أن المنصات تقدم شرحًا مبسطًا للمناهج الجديدة التي يجب على الطلاب اتباعها، لافتًا إلى أن المناهج الجديدة تطور مهارات عديدة لدي الأطفال.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل امتحانات «4 ابتدائي»:

- يعقد امتحان شهر أكتوبر ونوفمبر يوم 5 ديسمبر.

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف شهر نوفمبر.

- يتم عقد الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية.

- يتم وضع أسئلة الاختبارات من جانب وزارة التربية والتعليم.

- الاختبار يختلف من مدرسة لأخرى.

- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.

- المواد الأساسية هى «اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم».

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو 10 أسئلة قصيرة متنوعة.