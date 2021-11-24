الأطباء عن «الكشف بـ2000 جنيه في العيادات»: هتلاقيه ببلاش في مستشفيات الحكومة

علق الدكتور أيمن سالم، وكيل نقابة الأطباء، على ارتفاع أسعار الكشف في العيادات الخاصة، قائلا إن القانون يعطي النقابة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بوضع ضوابط لقيمة الكشف في العيادات الخاصة بالأطباء في حالة إذا كان هناك اختلاف بين الطبيب والمواطن على قيمة الكشف.

وأوضح سالم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن هذا الوضع تحكمه عدة عوامل، مضيفًا: «الكشف في مصر ممكن تكشف بـ 20 جنيه زي ما ممكن تكشف بـ2000 جنيه»، مؤكدًا أن ما يحكم ذلك ويجعل الطبيب يوصل سعر الكشف لـ2000 جنيه بأنه يقلل حجم الضغط عليه نظرًا لأنه يمكن أن يكون متميزا في تخصص معين وأن يكون هناك إقبال عليه.

سالم: الدكتور اللي بيكشف بألف جنيه هتلاقيه مجانا في مستشفيات الحكومة صباحا

وأكد وكيل نقابة الأطباء أن التحكم في قيمة الكشف بالعيادات الخاصة لا يمكن تطبيقه بشكل عملي، لافتًا إلى أن المريض لديه فرصه أن يكشف لدى نفس الطبيب مجانًا في العمل الحكومي «يعني نفس الطبيب اللي بيكشف بألف جنيه في عيادته الخاصة الصبح في العيادة الخارجية في قصر العيني أو الدمرداش أو أي جامعة نفس الأساتذة بيشتغلوا مجانًا».

وأشار إلى أن تقدير قيمة الكشف صعب «تقدير قيمة الكشف صعب جدا إن انت تقول يساوي إيه صحة الإنسان والمسألة إنسانية في المقام الأول».