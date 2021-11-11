الأطباء تقترح «تسعيرة للكشف» في العيادات: تبدأ من 100 إلى 500 جنيه

قال الدكتور أحمد حسين، المتحدث باسم نقابة الأطباء، إن النقابة ليس لديها مشكلة في وضع أسعار محددة للاستشارات الطبية في العيادات الخارجية، والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة، موضحا أن هذه المسألة هي مهمة وزارة الصحة وفقا للقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والتي تؤكد على أنه يُشكل بقرار وزير الصحة لجنة مكونة من وكيل أول وزارة الصحة وممثل عن نقابة الأطباء، والمستشفيات، لتحديد أسعار الخدمات الطبية في المنشآت الخاصة، بناء على العوامل التابعة لتقديم الخدمة، ومنها الدرجة المهنية، وما يتبع تقديم الخدمة، مثل الإيجار والكهرباء والتكاليف الأخرى التي تستلزمها العيادة، لأنها تختلف من منطقة لأخرى بحسب المنطقة الجغرافية.

وأوضح «حسين» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن اختلاف أسعار الكشف من منطقة لأخرى، يعود إلى اختلاف المنطقة الجغرافية من مكان لآخر، لافتا إلى أن اللجنة تحدد الأسعار طبقا للمناطق المختلفة طبقا للعوامل التابعة لتقديم الخدمة، مؤكدا أنه ليس من العدل أن يكون سعر العيادة والكشف في القرية مثل المدينة، خاصة وأن التكلفة على مقدم الخدمة بتكون أكبر، لذلك يتم دراسة على حسب العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية بجانب درجته المهنية إذا كان استشاري أم أخصائي أم ممارس.

متوسط أسعار الكشف بالعيادات

وعن وجود أسعار ضخمة للكشف في العيادات، أكد أنه غير صحيح، مؤكدا أن أسعار الكشف فوق الـ 500 جنيه لا تتعدى 30% من الأطباء، مشيرا إلى أن من كشفهم يصل 1000 جنيه، نسبتهم لا تتعدى 1% من إجمالي الأطباء في مصر، وهناك من هم على نفس الدرجة العلمية والمهنية يصلون إلى أساتذة واستشاريين كبار وكشفهم لا يتجاوز 300 جنيه، موضحا أن متوسط سعر كشف الأخصائي يصل إلى 100 جنيه، والكشف في المستشفيات الجامعية مثل قصر العيني الفرنساوي والتخصصي، كشف الاستشاري بها لا يتجاوز 150 جنيها.

لائحة أسعار الخدمات الطبية

وتابع المتحدث باسم الأطباء: «طالبنا بوضع لائحة أسعار الخدمات الطبية طبقا للتكاليف الخدمة الطبية في المنشآت الطبية الخاصة المختلفة، بعد دراسة العوامل المرتبطة بتقديم الخدمة وتكلفتها من منطقة لأخرى ومحافظة لأخرى، طبقا لقانون 153 لسنة 2004 ولائحته، وهو الدور الأساسي للوزارة وليس من سلطات النقابة، ولكن وفقا للقانون، يصدر القرار من وزير الصحة المختصة، بتطبيق وتفعيل هذه اللائحة، وهو أمر سيفيد مقدمي الخدمة والأطباء على رأسهم أكثر من المريض نفسه».

وعن متوسط الأسعار التي يمكن وضعها من قبل النقابة كأسعار محددة بالاتفاق مع وزارة الصحة، أشار إلى أن سعر الكشف عند الطبيب الاستشاري سيتراوح من 200 لـ 500 جنيه ومن هو على درجة الأخصائي سيتراوح من 150 لـ 300 جنيه، والممارس 100 جنيه.

اقتراح برلماني لتحديد أسعار الكشف في العيادات

وكانت النائبة روان لاشين، عضو مجلس النواب، فتحت أزمة أسعار العيادات في مجلس النواب، وتقدمت باقتراح برغبة إلى وزير الصحة والسكان، بوضع حد أقصى لأسعار كشوف الأطباء داخل العيادات الخاصة، بهدف حماية المرضى من الأسعار الجزافية لأسعار بعض الأطباء، بحسب قولها.