«الأطباء» نافية المغالاة في سعر الكشف: فاتورة 80% من الدكاترة 500 جنيه

نفى الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، رفع الغالبية العظمى من الأطباء في مصر أسعار الكشف الطبي على المرضى، «أنا قبل أن أكون عضو بالنقابة طبيب ومواطن يشعر بأخيه المواطن ويمر بنفس ظروفه والمعاناة التي يعيشها حاليا من ارتفاع جميع الأسعار في جميع السلع، ولكن هناك أطباء لم يرفعوا سعر الكشف الطبي ويكون في متناول الجميع»، وذلك خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، على قناة «الحدث اليوم».

هناك أطباء تجاوز سعر كشفهم 1500 جنيه.. بس عددهم قليل

وأضاف «حسين»، أنه يمرض ويعيش الحالة كاملة ويذهب إلى أطباء كبار ولا يرى ارتفاعا في أسعار العدد الكبير منهم، ولكن هناك البعض ممن يرفعون أسعار الكشف الطبي على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك أطباء قليلين يسعرون الكشف الطبي بـ 1500 جنيه رغم أنه كبير في السن ويتخطى الـ73 عاما، «ليس لدي مانع في نشر أسماء الأطباء الذين يرفعون أسعار الكشف الطبي لأكثر من 1500 جنيه ولكنهم قلة جدا وهم استشاريين كبار ويأخذون عددا معينا من المرضى».

بعض الأطباء سعر الكشف لديهم 200 أو 300 جنيه

وتابع: «هؤلاء الأطباء يذهب إليهم من هم قادرين على دفع الكشف المرتفع الثمن ولكن هناك أطباء أسعارهم متوسطة وفي متناول الجميع وفي جميع التخصصات»، موضحًا أن أكثر من 80% من الأطباء الاستشاريين أساتذة جامعات ولا يتعدى الكشف الطبي لديهم إلى 500 جنيه وهناك 300 و200 جنيه لعدد كبير منهم، وهو مبلغ ليس كبيرا مقارنة بما يقدمه من خدمات طبية عالية وكفاءة في العمل المهني».

هناك أطباء يهاجرون خارج مصر لقلة العائد المادي

وأوضح أن كثيرا من الناس تنظر إلى مبلغ الكشف الـ300 جنيه في خمس دقائق وتنسى أنه طبيب استشاري وأستاذ جامعة، «درس الطب فقط وظل يدرس ويبحث سنوات وفتح العيادة ويدفع فاتورة كهرباء وإيجار للعيادة وضرائب وأجور عاملين ويتبقى بعد كل هذا 100 جنيه فقط المبلغ الذي يدخل جيبه، أدعو الحكومة إلى إعفاء الأطباء من دفع فواتير الكهرباء والضرائب ويدخل جيب الطبيب 100 جنيه فقط من عمله كطبيب في العيادة».

وتابع: «الطبيب بني آدم مثل المريض، الناس تنظر من زاوية واحدة لكل الأطباء وتتناسى زوايا كثيرة مؤثرة للطبيب»، موضحًا أن هناك أطباء يهاجرون خارج مصر لقلة العائد المادي مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمريض في مصر، ما يتسبب في عدم وجود أطباء تعمل في عيادات خاصة بهم وتغلقها جميعا.