التفاصيل الكاملة لفيلم «المحكمة» قبل طرحه بساعات في السينمات

يحتفل صُنّاع وأبطال فيلم المحكمة، بالعرض الخاص للعمل، داخل إحدى السينمات، غدًا الأربعاء، حيث يضم عددًا كبيرًا من النجوم، كما أنه يشهد عودة استثنائية للمخرج محمد أمين.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم المحكمة، قبل طرحه في السينمات بساعات، وهي كالتالي:

- فيلم المحكمة من بطولة غادة عادل، فتحي عبدالوهاب، أحمد خالد صالح، جميلة عوض، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، مايان السيد، أحمد داش، سلوى عثمان.

- الفيلم من إنتاج السبكي، تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج محمد أمين.

- تدور أحداث فيلم المحكمة حول العديد من القضايا التي تحدث داخل أسوار المحكمة من خلال 8 قضايا يتطرق إليها العمل، تتنوع بين القضايا الجنائية، والاجتماعية من ميراث، ونسب، وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

- تجسد الفنانة نجلاء بدر، خلال الفيلم، دور فنانة يُقاضيها أحد معجبيها بسبب ملابسها المثيرة على السوشيال ميديا.

- تتناول قضية فتحي عبدالوهاب، قصة التحرش الجنسي.

- يسرا اللوزي تناقش قضية النسب حيث يقاضيها زوجها بسبب شكه في نسب ابنته.

- تناقش قضية جميلة عوض قصة التحول الجنسي.

- تناقش قضية ليلى أحمد زاهر، التحرش، فتتعرض خلال الأحداث للتحرش من شخص في سن والدها.

- تجسد عارفة عبد الرسول دور المرأة الصعيدية التي تطلب من ابنها أن يأخذ بالثأر من صديقه وبالفعل يقوم ابنها والذي يجسد دوره أحمد خالد صالح بتنفيذ رغبتها وقتل صديقه.

- نفى الفنان محمد عبد المغني، ما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية بشأن مشاركته في فيلم المحكمة، مؤكدًا في تصريح سابق لـ«الوطن» أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

- نفى مخرج الفيلم الشائعات التي ترددت الفترة الماضية عن اعتماد الفيلم على قصص حقيقية مثل قصة مقتل الشاب محمود البنا الشهير بـ «شهيد الشهامة»، قائلًا: «الفيلم لا يعتمد على قصة حقيقية، ولكنها كلها قصص تأليف أحمد عبدالله، وهي مقتبسة كلها من قضايا الرأي العام».