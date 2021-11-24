سعر البيض اليوم الأربعاء 24 نوفمبر في الأسواق المصرية

سجل سعر البيض انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات أمس لتستقر الأسعار بعد موجة من الانخفاضات والارتفاعات المتتالية وصلت خلالها كرتونة البيض إلى 50 جنيهًا للطبق خلال الأيام الماضية، وهو ما أثر على المواطنين من محدودي الدخل، إلا أنّ الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة للبيض الأحمر والأبيض فيما ارتفع سعر البيض البلدي.

وترصد «الوطن» سعر البيض اليوم في الأسواق، وفقًا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية على النحو التالي:

سعر البيض اليوم

سجّل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في عدد من المزارع نحو 37 جنيهًا بدلًا من 39، ليصل سعر الطبق إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و45 جنيهًا في المحلات، وهو سعر منخفض عن السعر الذي حددته وزارة التموين لبيع البيض في منافذها.

وسجّل سعر البيض الأحمر اليوم، بالسوق المحلية، نحو 40 جنيهًا لدى بعض المنتجين، وفي مزارع أخرى سجلت 42.5 جنيه ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 45 إلى 46 جنيهًا.

واستقر سعر البيض البلدي اليوم، عند سعر 57 جنيهًا للطبق لدى المنتجين، وفي محلات التجزئة تراوح سعره بين 60 و63 جنيهًا.

ويتوقع عدد من تجار البيض الجملة، انخفاض سعر البيض خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 35 جنيها للطبق في المزارع، حيث تأتي انخفاض الأسعار نتيجة لآليات العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار الدواجن البيضاء

ويقول رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ كيلو الدواجن البيضاء يتراوح سعره في المزرعة بين 28 و29 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.