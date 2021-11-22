أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق المصرية

لازال قطاع عريض من المواطنين يحرص على متابعة أسعار البيض اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر، ما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعدما شهدت ارتفاعا ملحوظا الفترة الماضية وحرصت شعبة الدواجن على تقديم آلية لخفض سعر البيض في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض أسعار البض اليوم وفقا للدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار البيض اليوم

ومن جهته قال عبد العزيز، إن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة، اليوم، تراوح بين 39 و45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ52 جنيهًا.

أسعار الدواجن والطيور اليوم

أما عن أسعار الدواجن، فتراوح سعر الكيلوجرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

فيما ويختلف سعر السمّان، بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، ويمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم فتتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، بين 10 إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

كما وشهدت أسعار البط اليوم استقرارا، إذ تراوح سعر البط المسكوفي اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

وجاءت أسعار الحمام اليوم لتسجل سعر الجوز من الحمام، نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومكيسًا ومُعبئًا، وأخيرا سجلت أسعار الرومي اليوم في المزرعة بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بـ52 جنيهًا.