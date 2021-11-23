الزراعة: مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بعد البيض

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الداجني والحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، بعد أن نجحت الدولة المصرية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100%، بل ويتم التصدير إلى الخارج، موضحًا أن هناك ضرورة للتحول من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق، لأن هذا من شأنه أن ينعكس على المربي بالإيجاب من حيث قلة نفوق الدواجن، وزيادة عدد دورات التربية في العام الواحد.

مصر لم تستورد دواجن من الخارج منذ ما يقرب من عام

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صناعة مصرية»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع علي الدهراوي وأسامة أمين، أن الدولة المصرية لم تستورد دواجن من الخارج منذ ما يقرب من عام، حفاظًا على المنتج المحلي، مطالبًا مربيين الدواجن بسرعة التواجه إلى البنوك للاستفادة من البرتوكولات الموقعة للتحويل من المزارع المفتوحة إلى المزارع المغلقة بفائدة لا تزيد عن 5%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.

مفيش بيت في مصر مش بياكل فراخ بيضاء

من ناحية أخرى، قال المهندس محمد حسن عمرو، مربي دواجن، إن صناعة الدواجن، صناعة حيوية بالنسبة للمواطن المصري، «مفيش بيت في مصر مش بياكل فراخ بيضاء، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، كما أن كيلو الدواجن عندما يرتفع لا يزيد عن 30 جنيها، أي أن الفرخة التي تكفي أربع أفراد لا يزيد عن 60 جنيها، وكيلو اللحوم يقدر بـ150 جنيها، وهناك فرقًا شاسعًا ما بين سعر كيلو اللحوم والدواجن، وتسعير كيلو الدواجن في ظل ارتفاع أسعار الاعلاف غير مناسب.

المربي يبيع سعر الفراخة الواحدة بخسارة تقدر بـ4 جنيهات

وأوضح عمرو، خلال مداخله في نفس البرنامج، أن سعر كيلو الدواجن الآن في المزرعة يقدر بـ22 جنيها، بينما تكلفة الكيلو الفعلية تُقدر بـ26 جنيها، أي أن المربي يخسر في الفراخة الواحدة نحو 4 جنيهات، وهذه خسارة كبيرة للغاية، متسائلًا عن الشخص المسؤول عن تسعير الدواجن في مصر، «عايزين نعرف مين اللهو الخفي اللي بيسعر الدواجن، وفكرة إن العرض والطلب هو اللي بيحدد سعر الدواجن غير حقيقي»، فهو لا يريد رفع سعر الدواجن، ولكنه يريد تقليل سعر التكلفة من خلال تقليل أسعار الاعلاف والتدفئة، لكي تكون الأسعار مناسبة للمواطن.