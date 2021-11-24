الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار شمالا.. وطقس معتدل على القاهرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، حالة الطقس اليوم، الأربعاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد وشمال الصعيد وانخفاض في درجات الحرارة.

طقس معتدل على القاهرة الكبرى ووجه بحري

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا، أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس في فترة الليل مائلا للبرودة على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 24 والصغرى 16.

الإسكندرية العظمى 23 الصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 22 والصغرى 14.

سيوة العظمى 24 والصغرى 14.

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15.

دمياط العظمى 23 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 13.

السويس العظمى 24 والصغرى 14.

العريش العظمى 22 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 7.

طابا العظمى 20 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 19.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 17.

الفيوم العظمى 24 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 25 والصغرى 12.