الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، خاصة بعد أن شهدت البلاد موجة من عدم استقرار الأحوال الجوية، لا تزال بعض المحافظات تعاني من آثارها حتى الآن، لكن حالة الطقس بدأت تتحسن على معظم الأنحاء.

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال يومي الجمعة والسبت

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن يسود نهارًا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال يومي الجمعة والسبت، أما ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الخميس المقبل، الموافق 25 نوفمبر الجاري، فإن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الكثيفة، التي تتكون في الساعات الأولى من صباح يومي الجمعة والسبت المقبلين، وخاصة خلال الفترة ما بين 5 إلى 7 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجة البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، بالإضافة إلى متابعة النشرات الجوية اليومية، لمعرفة التحذيرات الخاصة باضطرابات الطقس.