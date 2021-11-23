حالة الطقس غدا الأربعاء 24-11-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء، بشأن حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء

وقال خبراء الأرصاد إنّ الشبورة المائية الكثيفة تتكوّن في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 16

طنطا 23 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 15

بلطيم 23 15

مطروح 22 14

السلوم 22 14

سيوة 24 11

بورسعيد 23 15

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 14

نخل 20 06

نويبع 20 16

طابا 20 16

كاترين 18 07

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 27 17

الفيوم 24 12

بني سويف 25 12

المنيا 25 11

أسيوط 25 09

سوهاج 26 14

قنا 27 13

الأقصر 28 13

أسوان 28 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 27 14

الوادي الجديد 27 13

شلاتين 27 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19