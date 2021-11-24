مسؤولة في البنك الدولي تشيد بجهود مصر لتمكين المرأة ودعمها

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أنوش بجانيان، مديرة الحماية الاجتماعية وقطاع العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل التعاون من الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال تمكين المرأة، والتعرف على جهود مصر في هذا المجال.

وأشادت أنوش، بتقدم مصر الملحوظ في ملف المرأة، مهنئة الدكتورة مايا مرسي على جهود تمكين المرأة، مؤكدة أهمية مواجهة التحديات التي تعيق دخول المرأة أو استمرارها في سوق العمل المصري.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، بأنوش بجانيان التي تزور مصر حاليا، مشيدة بالتعاون القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات، وتطلعها إلى المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

دعم حكومي للمرأة المصرية

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمرأة، ودورها في تذليل العقبات أمامها، في سبيل المشاركة بصورة أكبر في سوق العمل.

تشجيع المرأة للعمل في القطاع الخاص

وأكدت رئيس القومي للمرأة، أهمية تشجيع المرأة على العمل في القطاع الخاص، من خلال إتاحة الظروف الملائمة التي تسمح للمرأة بتأدية عملها على أكمل وجه.

وأضافت الدكتورة مايا، أنّ النساء أثبتن أنّهن قادرات على العمل من المنزل خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى ما يمثله ذلك من حافز للقطاع الخاص لتوظيف المزيد من النساء.

وشددت رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات والوزارات في المجالات كافة لتوحيد الجهود، مشيرة إلى مبادرة «حياة كريمة» التي تدعمها الوزارات والأجهزة المعنية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.