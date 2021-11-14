مايا مرسي تزور مدرستها السابقة.. وتلتقي بالطالبات في دوائر الحكي

قامت الدكتورة مايا مرسي رئيسة للمجلس القومي للمرأة، بزياره مفاجأة إلى مدرسة «راهبات الراعي الصالح» مدرستها السابقة للمشاركة في دوائر الحكي، وذلك ضمن «مبادرة دوي» لمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات والتي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع يونيسف مصر في كل من محافظة أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والجيزة والقاهرة.

مايا مرسي تلتقي طالبات المدرسة في دوائر الحكي

والتقت الدكتورة مايا مرسي، بالطالبات بالمدرسة وشاركت في دوائر الحكي مع طالبات الصف الإعدادي وتعرفت عليهن واستمعت إلى أحلامهن وما يتطلعن إليه في المستقبل واهتماماتهن وقدوتهن وماهي الصعوبات التي يواجهنها.

وتحدثت رئيسة المجلس معهن عن طفولتها وذكرياتها في المدرسة وأحلامها وهي في نفس إعمارهن، وكيف سعت إلى تحقيقها، ودعتهن إلى أن يكون لهن هدف في الحياه وطموح يسعين لتحقيقه، وان يحلمن حتى يصل حلمهن عنان السماء.

استهداف أكبر عدد من المحافظات في دوائر الحكي

ووجهت رئيسة المجلس القومي للمرأة، باستهداف عدد أكبر من المحافظات لإقامة دوائر الحكي للفتيات لتمكين أكبر عدد من الفتيات والتعرف عن أمالهن وطموحاتهن ومساعدتهن في التعبير وتعزيز ثقتهم بأنفسهن وتخطي أي تحديات تواجههن.

ووجهت التحية للآباء والأمهات علي مساندة بناتهن والإيمان بهن وعلي دورهم في الوقوف بجانبهن ومساعدتهن علي تحقيق أحلامهن.

وتفقدت الدكتورة مايا مرسي المدرسة والتقت بمعلماتها السابقات وراهبات المدرسة، والتقطت العديد من الصور مع طالبات المدرسة في مراحل عمرية مختلفة.

يذكر أن دوائر الحكي هي واحدة من أهداف «دوّي» الرئيسية والتي تتضمن توفير مساحة آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم، ومن خلال مشاركة القصص يصبح للفتيات صوت مسموع داخل عائلاتهن ومجتمعاتهن.