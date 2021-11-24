خطوات تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية

تواصل وزارة الصحة والسكان يوميًا عبر قنواتها الرسمية، مناشدة المواطنين بسرعة الدخول على موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا لتلقي اللقاح، وذلك لحماية نفسك من العدوى وأضرارها، إذ تؤكد الوزارة على أنّ اللقاح آمن وفعال ومجاني لجميع الفئات المستحقة، حيث خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر».

تسجيل لقاح فيروس كورونا عبر موقع وزارة الصحة

وخصصت وزارة الصحة للمواطنين إمكانية استخدام موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا، وحجز موعد تلقي الجرعات مجانًا لجميع الفئات المستحقة وهم: «العاملون في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، وتطعيم بغرض السفر».

ولا يتطلب منك سوى إدخال بعض البيانات التعريفية مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد واختيار النوع وبيانات التواصل مثل رقم الهاتف، وتحديد المحافظة وأقرب وحدة صحية يرغب المواطن في الحصول على اللقاح بها، ثم إدراج صورة الرقم القومي أو جواز السفر وإدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح «إن وجد»، وإدراج صور التقارير الطبية، ثم الموافقة على الإقرارات التي تظهر أمامك قبل إتمام عملية التسجيل، وفي حالة كبار السن يتم إدراج صورة بطاقة الرقم القومي فقط

بعد ذلك تستقبل على هاتفك المحمول الذي قمت بإدخاله في منظومة تسجيل لقاح كورونا، رقم الطالب والمكون من 20 رقمًا، وعليك الاحتفاظ به لحين استخدامه لاحقًا.

كما يتوجب اصطحاب بطاقة الرقم القومي والمستندات الطبية عند التوجه إلى مركز التطيعم، وبالنسبة للعاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل مثل: كارنيه النقابة، وبيان حالة وظيفية، وخطاب من جهة العمل.

وأشارت الوزارة إلى أنّه يمكنك التوجه لمركز تلقي اللقاح المرسل في الرسالة خلال:

- ثلاثة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الأولى.

- ستة أيام من تاريخ الرسالة للجرعة الثانية.

- وفي حالة التأخر عن الأيام المحددة في الجرعة الأولى يمكنك إعادة تفعيل الطلب برقم الطلب عن طريق موقع وزارة الصحة.

هل هناك حالات مرضية ممنوعة من تلقي اللقاح؟

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنّ لا توجد حالة مرضية معينة ممنوعة من أخذ اللقاح، لكن لا يتم إعطاؤه للأطفال وأصحاب الحساسية، فضلًا عن السيدات الحوامل / سيدات يخططن للحمل في خلال عام، والسيدات المرضعات.

كما أنّ الإصابة بفيروس كورونا ليست من موانع تناول اللقاح، لكن لابد أن يكون الشخص متعافي من الإصابة لفترة لا تقل عن شهر قبل تناول اللقاح.