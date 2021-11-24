الطقس في الإسكندرية.. انخفاض درجة الحرارة وغياب الأمطار

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، انخفاض في درجات الحرارة مع غياب احتمالية سقوط الأمطار، وذلك بعد 3 أيام عانى فيهم أهالي الإسكندرية من نوة المكنسة التي ضربت المحافظة وتسببت في تراكم المياه في عدد من الشوارع، ما سبب شلل مروري وتعطيل حركة المواطنين وتبعها إعلان تعطيل الدراسة والعمل في كافة المصالح الحكومية أمس الثلاثاء، خوفًا من تكرار أزمة أمس الأول التي أربكت المحافظة أجمع، إلا أن الحياة عادت مجددًا اليوم باستئناف الدراسة والعمل.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. 0% أمطار

وعن حالة الطقس تشهد الإسكندرية اليوم، سطوع الشمس مع انخفاض درجة الحرارة التي تبلغ 20 درجة مئوية ظهرًا و18 درجة مئوية ليلًا، وسط غياب الأمطار، حيث تتراوح نسبة سقوطها 0%، فيما تصل نسبة الرطوبة 77 %.

ويشهد طقس الإسكندرية سرعة رياح قدرها 4 كم / ساعة، ونقطة الندى 16، والضغط 1822 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 28%، والأوزون:DU 279.4، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 2 أي منخفض.

الطقس في الإسكندرية يعيد الحياة الطبيعية

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم في الإسكندرية إلى عودة الحياة مجددًا بعد نوة المكنسة التي ضربت المدينة الساحلية منذ 3 أيام ودمرت أماكن عدة أمس الأول، حيث تم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والهامة مثل: «كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، شارع الإقبال، معظم المدارس والمستشفيات، ميدان فيكتور عمانويل سموحة، شارع مستشفي الريادة، شارع خالد بن الوليد، طريق الحرية، الحضرة، طريق الترام كليوباترا وسبورتنج، بشاير الخير 3 و5، وشارع المكس، وجميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخري» ما يسهل من الحركة المرورية اليوم في ظل سطوع الشمس.