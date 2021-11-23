«زراعة الإسكندرية»: المحاصيل الشتوية لم تتأثر بالأمطار الغزيرة

قال المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن لجنة من مهندسي إدارة الإرشاد وإدارة المكافحة مرت على الزراعات الشتوية «بنجر السكر، كرنب، قرنبيط، برسيم بلدى، بطاطا، خس» بمنطقة امتداد أبيس، لمتابعة مدى تأثر الأراضي بموجة الطقس السيئ، مؤكدا أن الزراعات بحالة جيدة ولم تتاثر بغزارة الأمطار، لأن المصارف الزراعية تعمل بشكل جيد.

توصية المزارعين بتصريف مياة الأمطار بصورة مستمرة

واضاف «صالح» في بيان، منذ قليل، أن اللجنة المشكلة من المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي في الإسكندرية، والمهندس أيمن عبدالستار علي مدير إدارة المكافحة، والمهندس صلاح شعبان العسال رئيس قسم الحقلية، والدكتور ياسر علواني حجازي، رئيس قسم البرامج الإرشادية بالإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندسة دعاء عفيفي إمام، نائب مدير إدارة المكافحة، أوصت المزارعين بضرورة تصريف مياة الأمطار بصورة مستمرة للحفاظ على المحصول.

يأتي ذلك بعدما وجهت مديرية الزراعة بالإسكندرية المزارعين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الوزارية فيما يخص عمليات الري أثناء فترة سقوط الأمطار، وبالتحديد قبل أمطار السبت الماضي، حيث كان متوقع حدوثها في ذروة نوة المكنسة التي انطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت حتى أمس الاثنين وصاحبتها أمطار غزيرة.

وقف الري في المناطق المعرضة لسقوط أمطار

وعلمت «الوطن» أنه تم توجيه التوصيات والاحتياطات الزراعية لجميع الإدارات، ونقلتها بدورها إلى المزارعين، وتمثلت في وقف الري تماما لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال فترة الأمطار، وفي حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورا، منعا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص، مع توخي الحذر في حالة الانتقال بين هذه المناطق.